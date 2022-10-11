"Без труда я просто не потяну. С детства я много работал сам или делал двойные тренировки со старшими. У меня это с детства. Мне кажется, если я не буду тяжело и упорно работать, то просто не потяну такой уровень. Мы говорим не только о физической работе, но и в целом.

"Это что-то нереальное": Лунин – о выступлениях за Реал и конкуренции с Куртуа

Физически, наверное, больше работают полевые игроки, потому что им нужно бегать по 10-12 км с другими усилиями, с ударами и прыжками. В таком клубе как Реал нужно оставаться максимально сконцентрированным от первой до последней минуты. Может быть матч, когда 10 раз нужно выручать. А может быть игра, где вы доминируете, и в конце любая команда хоть один момент, но как-нибудь создаст. И нужно помогать своей команде.

Как выиграть конкуренцию у Куртуа? Сложный вопрос. Возьмем любого игрока, основного на своей позиции. Он постоянно играет, делает это на хорошем уровне и не теряет его. Подвинуть его очень тяжело. Должно что-нибудь случиться: ротация или травма, как в этом случае. Я никому не желаю никаких травм. Это самое плохое, что может быть в спорте и вообще со здоровьем.

Но как я, например, заиграл в Днепре? Это был кризис. Все ушли – и очередь дошла до меня. Я был четвёртым голкипером. Это случай, но тоже работал и ждал. И когда получил свой шанс, то нужно было проявлять себя. Мне это удалось. Здесь уже другой уровень, но также нужно ждать, продолжать работать и использовать каждый случай, который может случиться.

Конечно, хочется больше играть. Было бы удивительно, если бы не хотелось. Если очень радикально смотреть на этот вопрос, то есть более важные вещи в жизни. Конечно, хочется играть больше, и ты делаешь все для этого – прилагаешь все усилия. Но решает тренер. Потому не все зависит от игрока. Моя позиция на поле очень особенная, все это прекрасно понимают", – цитирует Лунина Tribuna .

В текущем сезоне из-за травмы Тибо Куртуа украинец провел уже 3 поединка. Сегодня, 11 октября, он проведет четвертую встречу – будет защищать ворота в матче Лиги чемпионов с Шахтером.