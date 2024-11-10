Голкипер Реала Андрей Лунин отметился ассистом в матче против Осасуны и имеет лучшую результативность, чем Михаил Мудрик.

Украинский вратарь мадридцев в своем активе уже имеет одно результативное действие. Андрей Лунин ассистировал Винисиусу, когда тот забивал Осасуне.

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У Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ сыграл в шести матчах. Вингер Челси не отметился ни одним результативным действием. Мудрик отмечался только в Лиге конференций и Кубке английской лиги. Кроме того, у Лунина больше голов/ассистов в последних трех матчах, чем у Мбаппе.

Напомним, что в этом сезоне Андрей сыграл за Реал в пяти матчах, в которых дважды сумел сохранить свои ворота сухими.

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