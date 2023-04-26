Байер и дортмундская Боруссия готовы бороться за 24-летнего украинца, утверждает Fichajes.net.

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Лунин получает регулярные шансы в нынешнем сезоне, однако позиции Тибо Куртуа остаются "железными". Реал может отпустить кипера, контракт которого истекает через год. В свое время мадридцы заплатили Заре 12 млн евро, а сейчас Transfermarkt оценивает Андрея в 5 млн евро.

Байер претендует на зону ЛЧ, а Дортмунд и вовсе бросил вызов Баварии в борьбе за чемпионство.

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