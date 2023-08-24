Карло Анчелотти заявил, что в матче 3-го тура Ла Лиги против Сельты за мадридский Реал дебютирует Кепа Аррисабалага.

Уже в пятницу, 25 августа, мадридский Реал проведет матч третьего тура испанской Ла Лиги. "Сливочные" на выезде сыграют против Сельты.

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Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с основным голкипером на завтрашний поединок. Место в воротах займет новобранец королевского клуба Кепа Аррисабалага.

"Вратарь на завтрашний матч? Да, это будет Кепа", – цитирует Анчелотти издание AS.

Напомним, что Аррисабалага присоединился к Реалу на правах аренды из Челси из-за тяжелой травмы Куртуа. Лунин уже успел сыграть в 2 матчах чемпионата, в которых пропустил 1 гол.

Подопечные Анчелотти положительно стартовали в новом сезоне Ла Лиги. "Сливочные" одержали победу над Атлетиком с Бильбао (2:0) и Альмерией (3:1).

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