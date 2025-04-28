Андрей Лунин и Александр Зинченко заинтересовали один титулованный европейский клуб.

Галатасарай претендует на двух игроков сборной Украины. Александр Зинченко может заменить Исмаила Якобса на левом фланге обороны, информирует журналист Каган Дурсун.

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Фаворитом на подписание 28-летнего украинца выступает Боруссия Д, однако 24-кратные чемпионы Турции готовы составить конкуренцию немцам. Арсенал рассчитывает получить за Зинченко около 20 млн евро.

Также Галатасарай готовит изменения во вратарском звене. Легендарный Фернандо Муслера проводит 14-й сезон в свитере "львов", но 38-летний ветеран уже далек от своих лучших времен (например, 3 пропущенных гола от Динамо в безумном матче ЛЕ).

Целью №1 для Галатасарая является Ян Облак, с которым уже даже начали переговоры, утверждает AS. Альтернативы – Андрей Лунин и Иньяки Пенья, качественные резервисты Реала и Барселоны соответственно.

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