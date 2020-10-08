Внеочередное тестирование на коронавирус в лагере сборной Украины не выявило больных. Ранее положительные тесты сдали вратари Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Дуэт голкиперов напрасно пропустил спарринг с Францией. О результатах нового тестирования сообщает YouTube-канал УАФ.

Франция – Украина – 7:1 – видео голов и обзор матча

В среду "сине-желтые" повторно сдали тесты на коронавирус. Все анализы оказались отрицательными. В частности, COVID-19 не выявили у Лунина и Панькива. Ранее их тесты были положительными, обоих вратарей изолировали, а в заявку на товарищеский поединок пришлось внести 45-летнего ассистента Шевченко Александра Шовковского.

Напомним, что накануне Франция разбомбила Украину в спарринге, а единственный мяч в составе национальной команды забил Виктор Цыганков.

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