Лунин и Милованов против борцов за выживание, Барселона повторит финал: все пары 1/8 Кубка Испании
Стали известны пары следующего раунда Копа дель Рэй сезона 2021/22.
Сегодня, 7 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала испанского кубка. По ее результатам было сформировано восемь пар, которые сойдутся в одноматчевом противостоянии.
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Мадридский Реал Андрея Лунина будет противостоять Эльче, а хихонский Спортинг Богдана Милованова – Кадису. Оба визави украинцев располагаются внизу турнирной таблицы Ла Лиги.
Барселона в соперники получила Атлетик, с которым в прошлом году встречалась в финале. Болельщиков также будет ждать севильское дерби – Бетис будет принимать Севилью на своем поле.
Все пары 1/8 финала Копа дель Рей:
Атлетико Балеарес – Валенсия
Жирона – Райо Вальекано
Спортинг Хихон – Кадис
Эльче – Реал Мадрид
Реал Сосьедад – Атлетико
Бетис – Севилья
Атлетик – Барселона
Мальорка – Эспаньол
К слову, поединки пройдут в период с 15 по 19 января. Действующим обладателем Кубка является Барселона.
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