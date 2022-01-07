Сегодня, 7 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала испанского кубка. По ее результатам было сформировано восемь пар, которые сойдутся в одноматчевом противостоянии.

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Мадридский Реал Андрея Лунина будет противостоять Эльче, а хихонский Спортинг Богдана Милованова – Кадису. Оба визави украинцев располагаются внизу турнирной таблицы Ла Лиги.

Барселона в соперники получила Атлетик, с которым в прошлом году встречалась в финале. Болельщиков также будет ждать севильское дерби – Бетис будет принимать Севилью на своем поле.

Все пары 1/8 финала Копа дель Рей:

Атлетико Балеарес – Валенсия

Жирона – Райо Вальекано

Спортинг Хихон – Кадис

Эльче – Реал Мадрид

Реал Сосьедад – Атлетико

Бетис – Севилья

Атлетик – Барселона

Мальорка – Эспаньол

К слову, поединки пройдут в период с 15 по 19 января. Действующим обладателем Кубка является Барселона.

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