Лунин и Мбаппе не попали в символическую сборную сезона Лиги чемпионов – УЕФА назвал 11-ку лучших
УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2023/24.
В своих соцсетях УЕФА опубликовали список игроков, которые стали лучшими во время розыгрыша турнира.
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Несмотря на то, что Андрей Лунин довольно уверенно провел турнир и именно его сейвы обеспечили Реалу участие в финале Лиги чемпионов, не попал в 11-ку лучших. Та же участь постигла нападающего Килиана Мбаппе, который в 12 матчах забил 8 голов, и форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанд (6 голов в 8 играх).
Напомним, что победителем Лиги чемпионов стал Реал. "Сливочные" в финале победили Боруссию Д (2:0) и завоевали трофей в 15 раз.
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Символическая сборная сезона Лиги чемпионов:
Вратарь: Кобель (Боруссия);
Защитники: Матсен, Хуммельс (оба – Боруссия), Рюдигер, Карвахаль (оба – Реал);
Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Беллингем (Реал), Забитцер (Боруссия);
Нападающие: Винисиус (Реал), Филипп Фоден (Манчестер Сити), Харри Кейн (Бавария).