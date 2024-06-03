В своих соцсетях УЕФА опубликовали список игроков, которые стали лучшими во время розыгрыша турнира.

Винисиус получил звание лучшего игрока Лиги чемпионов – Беллингем не остался без награды

Несмотря на то, что Андрей Лунин довольно уверенно провел турнир и именно его сейвы обеспечили Реалу участие в финале Лиги чемпионов, не попал в 11-ку лучших. Та же участь постигла нападающего Килиана Мбаппе, который в 12 матчах забил 8 голов, и форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанд (6 голов в 8 играх).

Напомним, что победителем Лиги чемпионов стал Реал. "Сливочные" в финале победили Боруссию Д (2:0) и завоевали трофей в 15 раз.

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Символическая сборная сезона Лиги чемпионов:

Вратарь: Кобель (Боруссия);

Защитники: Матсен, Хуммельс (оба – Боруссия), Рюдигер, Карвахаль (оба – Реал);

Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Беллингем (Реал), Забитцер (Боруссия);

Нападающие: Винисиус (Реал), Филипп Фоден (Манчестер Сити), Харри Кейн (Бавария).