Наставник Реала Карло Анчелотти не мог быть доволен выступлением команды в матче против Жироны (2:4).

"Тяжелая ночь для такого поражения. Наша игра в защите была плохой, это стало ключевым моментом. Сегодня мы не играли командой, а пытались добиться результата благодаря индивидуальностям. Это был очень низкий уровень во всех смыслах. У команды нервное состояние.

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Такое поражение никогда не бывает приятным, но может оказаться полезным. Без стойкости обороны у этой команды возникают проблемы. Сегодня у нас не было привычного уровня защиты. Если игроки этого не поняли, я буду повторять это каждый день", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Андрей Лунин получил шанс благодаря болезни Тибо Куртуа, однако вряд ли украинец может гордиться таким матчем против команды Виктора Цыганкова.

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