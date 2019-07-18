Лунин и Иско посоревновались в технике после тренировки Реала

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин доказал, что может умело работать ногами.

Игроки Реала тщательно готовятся к новому сезону в канадском Монреале, некоторые футболисты даже остаются после тренировок для дополнительных занятий.

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Например, украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин и хавбек Иско не теряют время. Игроки остались после занятий и отрабатывали технику паса в 2 касания. Стоит отметить, что подопечный Андрея Шевченко дойстойно показал себя в этом упражнении, несмотря на то, что ноги не являются его основным инструментом на поле.

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