Больше потерял в цене Лунин, который потерял в стоимости 1 млн евро, и теперь оценивается в 2 млн по версии Transfermarkt.

Малиновский и Коваленко не прибавили в цене – Transfermarkt обновил данные на игроков Серии А

Столько теперь стоит на рынке и Игорь Харатин (2 млн евро), который снизился в стоимости на 500 тысяч евро после перехода в польскую Легию. Подешевел на 250 тысяч евро и Евгений Чеберко. А вот Иван Ордец, выступающий за московское Динамо, подорожал на 1,5 млн евро – теперь экс-защитника Шахтера оценивают в 5 млн евро.

Самым ценным украинцем является Руслан Малиновский (30 млн евро), а замыкают тройку Александр Зинченко и Виктор Цыганков – по 25 млн евро.

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