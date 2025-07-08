Среди футболистов, которые могут покинуть Реал – вратарь Андрей Лунин, нападающий Родриго и полузащитник Дани Себальйос, сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Onda Cero Альберто Перейро.

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По данным источника, основным условием их возможного ухода станет наличие выгодных предложений, а также взаимопонимание с тренером о роли каждого в команде. Информацию о возможном уходе Андрея Лунина подтверждает и авторитетное испанское издание AS.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 14 матчей в составе Реала, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота на замке.

К слову, уже завтра, 9 июля, Реал сыграет с ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира. Начало матча в 22:00.

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