Мадридский Реал объявил заявку на матч против Сельты в 34-м туре Ла Лиги.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин снова попал в заявку мадридского коллектива.

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Состав игроков, которые отправились на игру против Сельты, публикует королевский клуб в соцсети Х.

Джуд Беллингем, который не смог закончить тренировку 2 мая, также попал в заявку. А вот бразилец Родриго выбыл из состава. Пока не известно, получил ли вингер Реала какое-то повреждение, или Карло Анчелотти просто дал ему отдохнуть после напряженных матчей.

Добавим, что в текущем сезоне в активе Родриго 13 голов и 10 ассистов в 50 матчах за "сливочных".

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