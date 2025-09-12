Лунин настроен как можно быстрее покинуть Реал и хочет сделать это уже в зимнее трансферное окно, сообщает DonBalon.

Это возможно лишь при условии, если в Мадрид поступит предложение по украинцу с гарантией места в основном составе команды. Сейчас Лунин осознал, что место в основе Реала для него закрыто из-за наличия в команде Тибо Куртуа. Если же не удастся это сделать в январе, то возможный трансфер перенесется уже на будущее лето.

Стоит добавить, что Андрей еще ни одного матча не провел в составе Реала в этом сезоне (мадридцы сыграли 3 поединка в Ла Лиге). Transfermarkt оценивает Лунина в 18 миллионов евро.

