Украинский кипер дождался своего шанса. Испанское СМИ уверяет, что Андрей Лунин дебютирует за мадридский Реал уже 20 января в матче 1/16 Кубка Испании против Алькояно.

Похоже, поединок 1/16 финала Копа дель Рей против Алькояно таки станет премьерным для 21-летнего Лунина за первую команду Реала в официальных матчах. Как и прогнозировали, Зинедин Зидан планирует продолжить сложившуюся практику, предоставив резервному голкиперу игровую практику в Кубке Испании.

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Украинец все еще не получил ни одного шанса от француза, но терпение и упорная работа вратаря на тренировках сделали свое дело. Зидан пообещал Лунину, что именно он будет защищать ворота Реала в противостоянии с Алькояно. Тибо Куртуа, который сыграл все 2250 минут сезона (против 0 у Лунина), получит отдых, информирует Defensa Central.

Правда, источник отмечает, что в словах Зидана никогда нельзя быть уверенным на 100%, но на этот раз Лунин действительно как никогда близок к первому выходу на поле в официальной игре "сливочных".

Напомним, Лунин подписал контракт с Реалом летом 2018-го, но с тех пор так и не вышел на поле в официальных матчах. Зато украинский вратарь попробовал вкус ряда аренд – он успел поиграть за Леганес, Вальядолид и Овьедо.

К слову, поединок Кубка Испании Алькояно – Реал Мадрид пройдет уже в среду, 20 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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