“Туров 15 я не видел Серлота в гонке бомбардиров. Там был фаворит Беллингем, Левандовски, Будимир из Осасуны, еще там из Хетафе нападающий (Борха Майораль). Я их рассматривал основными конкурентами. Но у него так пошло. Сменился тренер, Вильярреал начал играть по-другому, и у Серлота после зимней паузы очень хорошо пошло.

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Что сказал Лунину, когда встретились в сборной? Я ему сказал – что случилось? Если честно, то хорошо, что Лунин стоял. Потому что я посмотрел видео, и он в двух моментах выручил очень сильно. Там был другой "преступник" – Милитао", – пошутил Довбик в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, Серлот в предпоследнем туре Ла Лиги оформил покер Реалу и обошел Артема на два гола. Впрочем, в последнем туре форвард Жироны ответил хет-триком Гранаде и в итоге стал Пичичи, поскольку звезда Вильярреала травмировался уже на 15-й минуте матча против Осасуны.

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