"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче Андрея Лунина в Лиге чемпионов.

Лунин в ноябре получил шанс в результате повреждения Кепы. Украинец провел три хороших игры за Реал, но не убедил Карло Анчелотти. Тренер заявил, что Андрей сядет в запас, как только конкурент вернется из лазарета. Такая позиция тотально расходится с впечатлениями фанатов Реала – они требуют больше игрового времени для нашего кипера.

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Мадрид сегодня принимал Наполи без Кепы, поэтому Лунин вышел в стартовом составе. Ему не повезло пропустить гол уже на девятой минуте: Кварацхелия забросил, Ди Лоренцо прострелил, а Симеоне с близкого расстояния пробил украинского вратаря. Андрей парировал удар, но мяч на несколько сантиметров пересек линию ворот.

Реал оперативно отыгрался усилиями Родриго – бразилец подкрутил мяч в дальнюю "девятку". Спустя еще некоторое время хозяева повели в счете. Алаба после затяжной атаки отдал под рывок Беллингему, а Джуд головой переправил мяч в сетку. Лидер "сливочных" получил повреждение левой ноги и корчился от боли, однако продолжил матч.

Наполи пытался комбинировать на чужой половине, тогда как Реал отвечал контратаками, в которые выбегали всего два-три футболиста. В начале второго тайма тактика гостей принесла результат. Мадрид в собственной штрафной потерял Замбо-Ангисса, и тот с острого угла прошил Лунина. Камерунцу дали слишком много времени и две попытки завершить атаку.

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Неаполитанцы наказывали Реал за расхлябанную игру. Замбо-Ангисса, Кварацхелия и Осимхен втроем вырвались на ворота Лунина, однако грузин все испортил плохой передачей. Прошло пять минут – Хвича снова плохо распорядился мячом. К счастью для гостей, Хоселу тоже далеко не искусный бомбардир – испанец неуклюже коленом пробил мимо пустого угла ворот.

У Лунина не было работы, ведь Наполи не доводил свои моменты до ударов. У украинца вообще были ограниченные возможности как-то себя проявить. В створ его ворот прилетели три удара, два из которых превратились в голы. Без шансов спасти команду. Неудивительно, что Андрей получил самую низкую оценку в Реале (6.2 от SofaScore).

Вратарю Наполи пришлось гораздо больше работать. Мадрид прибавил в скорости в конце встречи и постоянно угрожал владением Мерета. Вот только партнеры не успевали за идеями Беллингема. Рюдигер замкнул подачу Джуда неточным ударом, а Хоселу ужасно сыграл на добивании после удара англичанина и сейва голкипера.

И все же Реал вырвал победу. Сенсационным героем стал Нико Пас. 19-летний хавбек накрутил своего визави и пальнул издалека – мяч закатился в нижний угол. В компенсированное время Хоселу таки сумел забить в пустые ворота с передачи Беллингема и поставил точку.

Мадрид празднует успех, набирает 15 очков и гарантирует себе первое место в группе с посевом в 1/8 финала. Наполи остался вторым (7 баллов) с отличными шансами на плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре неаполитанцам нужно избежать поражения от Браги.