Жирона принимает мадридский Реал в рамках 8 тура Ла Лиги. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый свисток матча Жирона – Реал Мадрид прозвучал в 19:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть вживую на MEGOGO, а за текстовой онлайн-трансляцией следите на "Футбол 24". Артем Довбик и Виктор Цыганков снова получили место в стартовом составе – это четвертый раз подряд украинский дуэт выходит в основе. Андрей Лунин уже более месяца без игровой практики в Реале.

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К слову, сегодняшние соперники находятся рядом в турнирной таблице Ла Лиги. Победа позволит каждой из команд стать единоличным лидером.

Жирона – Реал Мадрид: стартовые составы:

Жирона: Гассанига – Блинд, Гарсия А., Гутьерес, Эррера, Гарсия Э., Коуту, Лопес, Савио, Довбик, Цыганков

Реал: Кепа – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Вальверде, Кроос, Чуамэни, Винисиус, Беллингем, Хоселу.