Карло Анчелотти оказался перед серьезной проблемой с вратарями в Реале.

Вратарь Реала Андрей Лунин может пропустить матч 30-го тура Ла Лиги против Валенсии из-за травмы камбаловидной мышцы.

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Ожидается, что он может быть вне игры до четырех недель. Однако в клубе не исключают варианта обезболивающей инъекции, чтобы позволить Лунину принять участие во встрече.

Журналист The Athletic Марио Кортегана сообщил, что решение об участии украинского голкипера в поединке будет принято после тренировки, которая состоится сегодня, 4 апреля.

Лунин и Куртуа пока что не исключены из возможного списка игроков на матч, который пройдет 5 апреля. Начало в 17:15.

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