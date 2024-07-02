По сообщению итальянской прессы, Милан снова вышел на контакт с Артемом Довбиком после вылета Украины с Евро-2024. "Россонери" не готовы выплачивать клаусулу в размере 40 млн евро, чего нельзя сказать об основном претенденте на обладателя Пичичи – мадридском Атлетико (на подписании украинца лично настаивает Диего Симеоне).

В подвешенном состоянии остается будущее Андрея Лунина в Реале. Украинский кипер, который откровенно не впечатлил на чемпионате Европы, до сих пор не дал четкого ответа о продлении контракта со "сливочными" и планирует это сделать после семейного отпуска. Высокий ценник, который повесили на украинца, отпугивает покупателей – поэтому не исключен вариант с арендой. Что же до слухов о вероятном переходе в стан лютого конкурента – Атлетико – то такой вариант Андрей отвергает. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Формула Довбика: Атлетико вливает 70 миллионов и блефует в СМИ, а Симеоне настроен категорически