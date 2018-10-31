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Лунин дебютирует за Леганес в стартовом составе против Райо Вальекано

30 октября 20:40 305 Читати українською
Лунин дебютирует за Леганес в стартовом составе против Райо Вальекано
Андрей Лунин / ФК Леганес

Голкипер Леганеса Андрей Лунин дебютирует за новую команду в матче 1/16 Кубка Испании против Райо Вальекано.

Главный тренер Леганес Маурисио Пеллегрино выставил украинского вратаря Андрея Лунина в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Короля против Райо Вальекано.

Состав Леганеса: Лунин, Ньом, Омеруо, Сиовас, Карнер, Гумбау, Весго, Эль Жар, Ролан, Эрасмо, Эн-Несири

Матч состоится в 21:30 по киевскому времени.

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Леганес - Райо Вальекано: Суббота 06 октября 2018

Леганес
Матч окончен
1 : 0
Райо Вальекано
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