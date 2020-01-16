Лунин дебютирует в основе Овьедо в матче против Альмерии

Игровая форма Андрея Лунина в матче против Альмерии / Твиттер ФК Овьедо

Украинский легионер Андрей Лунин сегодня впервые выйдет на поле за свою новую команду.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который вчера на правах аренды перешел в Овьедо, дебютирует сегодня за свою новую команду, сообщает официальный Твиттер клуба.

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20-летний голкипер выйдет в стартовом составе "синих" против Альмерии, которая, к слову, также претендовала на украинца. Андрей проведет игру под номером 25. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Овьедо в Сегунде занимает 17 место и имеет 23 очка, Альмерия с 39 баллами идет второй.

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