Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял принципиальное решение относительно своего будущего – игрок намерен остаться в Реале и побороться за статус основного голкипера команды с Тибо Куртуа.

Лунин может покинуть Реал – королевский клуб готов попрощаться с семью игроками

Как сообщает The Athletic, Лунин не собирается искать новый клуб и верит, что способен выиграть конкуренцию у одного из лучших голкиперов мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал готов попрощаться с рядом игроков, среди которых – и украинский вратарь. Якобы Андрей Лунин "обречен быть вечным дублером Куртуа", поэтому перед ним встает дилемма: оставаться на скамейке или искать новую команду для продолжения карьеры. В то же время семья украинца хорошо чувствует себя в Мадриде – и этот фактор может сыграть решающую роль в выборе самого Лунина.

Кроме того, Лунина сватали в Галатасарай, однако главный тренер турецкого клуба опроверг эти слухи.

Отметим, что контракт Лунина с Реалом действует до 2030 года.

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