Украинский легионер мадридского Реала Андрей Лунин продолжает получать игровую практику во время спаррингов в межсезонье.

Голкипер Реала Андрей Лунин накануне принял участие в товарищеском матче "сливочных". Соперником подопечных Карло Анчелотти стал новичок Ла Лиги – Райо Вальекано.

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Тайный матч, на который не допустили СМИ, завершился ничьей 1: 1. Интересно, что 22-летний украинец впервые в своей карьере в Реале сыграл с капитанской повязкой. Голкипер сборной Украины вышел в старте вместе с еще 6-ю исполнителями первой команды – Начо, Одриосолой, Марсело (капитан), Иско, Едегором и Лукасом.

Во втором тайме Анчелотти заменил всех основных, кроме Андрея, и дал шанс проявить себя молодым кантеранос, поэтому именно воспитаннику Металлиста и Днепра доверили престижную повязку.

Напомним, ранее Лунин принял участие в контрольном матче против Фуэнлабрады. Первая официальная товарищеская игра Реала состоится 25 июля против Глазго Рейнджерс.

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