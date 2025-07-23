В начале нового чемпионата некоторые игроки задумываются над своим будущим в клубе или ищут варианты перехода, но теперь они получили четкое понимание того, что их ожидает, сообщает Marca.

Лунин окончательно определился с будущим в Реале на фоне продления контракта Куртуа

Тренер оставил всем шанс, но честно расставил приоритеты. Некоторые футболисты, как Родриго, вряд ли много будут играть, другие, например Браим Диас, останутся запасными. Есть те, кто должен улучшить форму, как Рауль Асенсио. Особое внимание уделяют Андрею Лунину – ему придется ждать своего момента, который наступит при определенных обстоятельствах. Также есть игроки, чьи позиции могут усложниться из-за новичков – Ферлан Менди и Фран Гарсия.

Все участники процесса уже осознали свои перспективы в команде, а сезон стартует 4 августа. Пока не поступало предложений по трансферам. Алонсо понимает, что для покрытия потребностей команды некоторые игроки могут покинуть клуб, и этот вопрос рассматривают, но никаких гарантий о переходах нет, независимо от желаний самих футболистов.

В прошлом сезоне украинец провел 14 матчей за Реал, в шести из которых сумел сохранить свои ворота "на ноль", пропустив всего 19 голов.

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