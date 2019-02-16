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Лунин – в топе самых дорогих талантов Ла Лиги

19:00 53 Читати українською
Лунин – в топе самых дорогих талантов Ла Лиги
Андрей Лунин / Фото: соцсети

Украинский голкипер Андрей Лунин является одним из самых дорогих молодых игроков чемпионата Испании.

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин вошел в число наиболее дорогих игроков чемпионата Испании в возрасте до 20 лет по версии Transfermarkt.

Лунину – 20. Контракт с Реалом, комплименты Флорентино Переса, дебют в сборной Украины – чего уже достиг юный вратарь

20-летний Лунин делит 7-ю строчку с Браимом Диасом (Реал), Сэмюэлем Чуквуезе (Вильярреал), Оскаром Родригесом (Леганес) и Перу Ноласкоаином (Атлетик) – всех их портал оценил в 5 миллионов евро.

Наиболее дорогим молодым игроков стал Винисиус из Реала – 35 миллионов евро.

Франа Бельтрана из Сельты портал оценил в 18 миллионов евро, Педро Порро из Жироны – в 10.

Эль Классико будущего: Лунин, де Йонг, Дембеле, Винисиус и другие молодые звезды Реала и Барселоны

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Испания Леганес Леганес Сэмюэль Чуквуэзе Сэмюэль Чуквуэзе Андрей Лунин Андрей Лунин Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Браим Диас Браим Диас Оскар Родригес Оскар Родригес Перу Ноласкоаин Перу Ноласкоаин Педро Порро Педро Порро
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