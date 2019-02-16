Лунин – в топе самых дорогих талантов Ла Лиги

Украинский голкипер Андрей Лунин является одним из самых дорогих молодых игроков чемпионата Испании.

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин вошел в число наиболее дорогих игроков чемпионата Испании в возрасте до 20 лет по версии Transfermarkt.

Лунину – 20. Контракт с Реалом, комплименты Флорентино Переса, дебют в сборной Украины – чего уже достиг юный вратарь

20-летний Лунин делит 7-ю строчку с Браимом Диасом (Реал), Сэмюэлем Чуквуезе (Вильярреал), Оскаром Родригесом (Леганес) и Перу Ноласкоаином (Атлетик) – всех их портал оценил в 5 миллионов евро.

Наиболее дорогим молодым игроков стал Винисиус из Реала – 35 миллионов евро.

Франа Бельтрана из Сельты портал оценил в 18 миллионов евро, Педро Порро из Жироны – в 10.

Эль Классико будущего: Лунин, де Йонг, Дембеле, Винисиус и другие молодые звезды Реала и Барселоны