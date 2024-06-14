Евро-2024 стартует сегодня матчем Германия – Шотландия. На официальном сайте УЕФА традиционно организовали Fantasy под большой турнир. Посмотрим, как там оценивают украинских футболистов.

Трио самых дорогих в сборной Украины: Довбик – 7,5 млн, Мудрик – 7 млн, Судаков – 6,5 млн.

Артем выделяется и на фоне всех форвардов. Конечно, бомбардиры уровня Мбаппе, Кейна или Роналду значительно дороже (10-11 млн), но нападающий Жироны оценен выше бельгийца Доку из Ман Сити, форварда сборной Италии Скамакки и голеадоров из Бундеслиги: Фюлькруга, Шешко, Шика.

Самым популярным украинцем в Фэнтези с большим отрывом является Лунин. Андрея взяли в команду аж 20% пользователей, то есть каждый пятый. Такой пиар ему создал хороший сезон в основе Реала. Довбика купили себе 6% игроков, Мудрика и Зинченко – по 3%.

Интересным и недооцененным пиком выглядит Конопля. Фулбек с активными подключениями в атаку стоит всего 4,5 млн. На него обратили внимание менее одного процента людей, хотя группа у сборной Украины достаточно легкая. Напомним, что "сине-желтые" сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией.

Евро-2024: Украина как новая топ-сборная, обновленное поколение Бельгии и проблемные соседи Неньки – превью группы Е