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Лунин стал самым дорогим голкипером Сегунды, опередив Люку Зидана

11:29 135 Читати українською
Лунин стал самым дорогим голкипером Сегунды, опередив Люку Зидана
Андрей Лунин (слева) / фото: Овьедо

Украинский вратарь Андрей Лунин стал самым дорогим на своей позиции во втором дивизионе чемпионата Испании.

После своего перехода в Овьедо на правах аренды Лунин возглавил рейтинг самых дорогих голкиперов первенства по версии авторитетного портала Transfermarkt.

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Украинец делит первую строчку с вратарем Райо Вальекано Столе Дмитриевски – их трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Сразу за ними идет Люка Зидан, выступающий за Расинг.

Кроме того, Андрей также стал самым дорогим игроком в составе Овьедо. Его ближайший преследователь – полузащитник Хоэль Барсенас, которого оценивают в 1,2 млн евро.

Добавим, что Лунин уже провел 2 матча за свой новый клуб против Альмерии (0:2) и Уэски ​​(1:1).

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Испания Украинцы за рубежом Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда
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