"Он приехал к нам без большого опыта, но с четкой целью – стать основным вратарем Реала. Это профессионал до мозга костей. Лунин не только сам вырос как футболист, но и помог мне стать лучше.

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Я совсем не удивлен его выступлениями в прошлом сезоне – он готовился к этому моменту. Если кто-то будет работать так же упорно, как он, то будет иметь все шансы добиться успеха.

Мы хорошо сплотились, и это помогло Овьедо избежать вылета. Сейчас Конкуренция с Куртуа дает Лунину неоценимый опыт. Если он продолжит в таком же духе, то достигнет еще большего успеха", – цитирует As слова Шампаня.

Напомним, Лунин выступал за Овьедо в 2020 году где его конкурентом за место в основе был Нерео Шампань.

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