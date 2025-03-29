"Лунин – профессионал до мозга костей": бывший конкурент украинца восхищается его успехами
Бывший голкипер Леганеса и Овьедо Нерео Шампань поделился впечатлениями об украинском вратаре мадридского Реала Андрее Лунине.
"Он приехал к нам без большого опыта, но с четкой целью – стать основным вратарем Реала. Это профессионал до мозга костей. Лунин не только сам вырос как футболист, но и помог мне стать лучше.
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Я совсем не удивлен его выступлениями в прошлом сезоне – он готовился к этому моменту. Если кто-то будет работать так же упорно, как он, то будет иметь все шансы добиться успеха.
Мы хорошо сплотились, и это помогло Овьедо избежать вылета. Сейчас Конкуренция с Куртуа дает Лунину неоценимый опыт. Если он продолжит в таком же духе, то достигнет еще большего успеха", – цитирует As слова Шампаня.
Напомним, Лунин выступал за Овьедо в 2020 году где его конкурентом за место в основе был Нерео Шампань.
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