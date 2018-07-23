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Лунин – о своем будущем в Реале: Посмотрим, что будет лучше для меня

17:21 67 Читати українською
Лунин – о своем будущем в Реале: Посмотрим, что будет лучше для меня
Андрей Лунин / фото: ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Андрей Лунин после своего официального представления в Реале заявил, что решение о его будущем будет принято после завершения предсезонной подготовки.

"Мне очень приятно тренироваться с лучшими игроками мира. Также хочу поблагодарить своих родных, так как благодаря и им я здесь.

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Навас – отличный голкипер, я счастлив работать рядом с ним. Хочу набраться как можно больше опыта и стать сильнее.

В настоящее время нахожусь с командой. Решение о моем будущем мы примем после завершения предсезонной подготовки. Посмотрим, что будет лучше для меня", – цитирует Лунина Marca.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин
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