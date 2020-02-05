Лунин – о разговоре с Реалом: Клубу и мне нужно, чтобы я играл

Голкипер Овьедо Андрей Лунин рассказал о сохранении контактов с Реалом и периоде своей адаптации в новой команде.

"В Сегунде больше борьбы, более жесткий футбол, если сравнивать с Примерой. Не скажу, что уровень по атмосфере, давлению, мастерству такой же, но где-то рядом. Поэтому ожидания Сегунда полностью оправдала, все, в принципе, нравится. Ни о чем не жалею.

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До этого мне не хватало игрового времени, постоянного игрового ритма, а здесь уже 4 матч подряд благодаря доверию тренера я играю. Вошел в игровой ритм, есть ощущение момента, поэтому надеюсь, что дальше будет только лучше.

С Реалом разговаривали. Как мне, так и им нужно, чтобы я играл. Решили, что сейчас вариант с арендой в Овьедо нужен, и он довольно неплох. Надеюсь, мы с командой сможем достичь результата, и все будет хорошо", – подытожил Лунин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, голкипер сборной Украины был признан лучшим игроком в составе Овьедо по итогам января.

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