"Мы с ним товарищи по команде. Никакой враждебности или чего-то такого нет. В профессиональном плане он заставляет меня работать лучше и больше. Понимаю, что нужно делать и сколько, чтобы его вытеснить.

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В бытовом плане мы товарищи, есть определенное общение, когда мы ездим на игры, рядом сидим за обеденным столом. Конечно, он сильнее меня. Но у него за карьеру уже 200-250 игр на высоком уровне, это опыт, стабильность и уровень. Дай бог, я проведу те же 250 игр и посмотрим, кто тогда будет лучше", – сказал Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, в текущем сезоне Лунин в составе Реала провел лишь один матч – в 1/16 финала Кубка Испании Андрей дважды пропустил от Алькояно и вылетел с командой из дальнейшего розыгрыша турнира.

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