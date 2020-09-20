Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от нового сезона Ла Лиги, который стартует уже сегодня, 20 сентября.

"Сезон 2020/2021 начинается. Прежде всего, я хочу поблагодарить Леганес, Вальядолид и Овьедо за это незабываемое время, в течение которого у меня была возможность лично и профессионально развиваться и, что еще лучше, встретить замечательных людей.

Реал сменил планы из-за неисправности самолета – Лунин и компания добираются на первый матч сезона альтернативным путем

Я пришел в клуб своей мечты чуть больше двух лет назад, и в этом сезоне я осуществляю свою мечту – стать частью команды. Я хочу поблагодарить свою семью, мою девушку Анастасию и друзей за их поддержку. Благодаря им я здесь. Спасибо. Вперед, Мадрид", - эмоционально подписал свой пост в Instagram Андрей Лунин.

К слову, украинский голкипер впервые в своей карьере попал в заявку мадридского Реала на матч чемпионата Испании против Реал Сосьедада.

"Они плохо знают его": Зозуля заинтересовал Валенсию, но неспортивные факторы усложняют сенсационный трансфер