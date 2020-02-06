Лунин – наш самый сложный зимний трансфер, мы воспользовались шансом получить топ-вратаря, – спортивный директор Овьедо

Спортивный директор Овьедо Франсеск Арнау поделился некоторыми подробностями переговоров по голкиперу Андрею Лунину.

"Наша команда стала лучшей благодаря новым игрокам. Мы подписали футболистов, которые способны помочь здесь и сейчас.

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Лунин стал нашим самым сложным зимним трансфером, мне пришлось заручиться поддержкой всего руководства клуба. Мы воспользовались шансом подписать топ-вратаря. Если бы нам не удалось это осуществить, то мы бы никого другого не подписывали", – приводит слова Арнау Elcomercio.

Напомним, Овьедо арендовал Лунина до конца сезона 2019/20. Украинец уже успел получить звание лучшего игрока команды по итогам января.

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