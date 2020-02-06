toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Лунин – наш самый сложный зимний трансфер, мы воспользовались шансом получить топ-вратаря, – спортивный директор Овьедо

13:15 238 Читати українською
Лунин – наш самый сложный зимний трансфер, мы воспользовались шансом получить топ-вратаря, – спортивный директор Овьедо
Андрей Лунин / Сайт Овьедо

Спортивный директор Овьедо Франсеск Арнау поделился некоторыми подробностями переговоров по голкиперу Андрею Лунину.

"Наша команда стала лучшей благодаря новым игрокам. Мы подписали футболистов, которые способны помочь здесь и сейчас.

Лунин – о разговоре с Реалом: Клубу и мне нужно, чтобы я играл

Лунин стал нашим самым сложным зимним трансфером, мне пришлось заручиться поддержкой всего руководства клуба. Мы воспользовались шансом подписать топ-вратаря. Если бы нам не удалось это осуществить, то мы бы никого другого не подписывали", – приводит слова Арнау Elcomercio.

Напомним, Овьедо арендовал Лунина до конца сезона 2019/20. Украинец уже успел получить звание лучшего игрока команды по итогам января.

"С ним все очень плохо": как испанские СМИ оценивают Лунина и Зозулю после первой очной битвы в Сегунде

blog_ava
Динамо наступит на те же грабли, а потом снова будет виноват тренер, – Сабо раскритиковал трансферную политику киевлян
08:29
569
Теги
Трансферы Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Динамо Киев
16:00
Стрёмсгодсет
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук