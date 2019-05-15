Лунин 20 мая присоединится к сборной Украины U-20, – Петраков

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

"У меня уже есть основной состав, он всегда и был. Понимание игры? Ребята давно понимают игру, мы не отходим от своей концепции. Ничего нового мы не придумываем. У нас есть свои козыри и мы ими пользуемся.

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Лунин? Тренер Леганеса Пеллегрино сказал, что он остается на следующий год. В этом заинтересован лично тренер. Уже 20 мая он присоединится к нам", – цитирует Петракова Xsport.ua.

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Напомним, сборная Украины U-20 проводит подготовку к ЧМ-2019, который начнет матчем против США 24 мая. 27-го числа Украины встретится с Катаром, а 30-го – с Нигерией.