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Лунин 20 мая присоединится к сборной Украины U-20, – Петраков

15 мая 11:25 32 Читати українською
Лунин 20 мая присоединится к сборной Украины U-20, – Петраков
Андрей Лунин / Соцсети

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

"У меня уже есть основной состав, он всегда и был. Понимание игры? Ребята давно понимают игру, мы не отходим от своей концепции. Ничего нового мы не придумываем. У нас есть свои козыри и мы ими пользуемся.

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Лунин? Тренер Леганеса Пеллегрино сказал, что он остается на следующий год. В этом заинтересован лично тренер. Уже 20 мая он присоединится к нам", – цитирует Петракова Xsport.ua.

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Напомним, сборная Украины U-20 проводит подготовку к ЧМ-2019, который начнет матчем против США 24 мая. 27-го числа Украины встретится с Катаром, а 30-го – с Нигерией.

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Сборная Украины Украина U-20 Украина U-20 Андрей Лунин Андрей Лунин Александр Петраков Александр Петраков
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