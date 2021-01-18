Максим Лунев сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Зари. 22-летний форвард молодежной сборной Украины полностью вылечился и уже приступил к тренировкам в Турции.

Гладкий убежден, что Заре нужны победы даже в товарищеских матчах

В COVIDном лазарете луганчан еще остался полузащитник Андреас Цыганикс, который находится на самоизоляции. А вот от травм почти восстановились хавбеки Агрон Руфати и Ловро Цвек. Уже 24 января они должны прибыть в расположение Виктора Скрипника.

Напомним, Заря на тренировочном сборе успела сыграть уже два товарищеских матча – оба против польских команд. С Ракувом луганчане расписали ничью (2:2), а Пясту уступили (1:2).

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