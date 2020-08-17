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Лунев рассказал об особенностях адаптации новичков Зари

17:06 - Читати українською
Лунев рассказал об особенностях адаптации новичков Зари
Максим Лунев / Фото ФК Заря

Форвард луганской Зари Максим Лунев поделился мыслями о подготовке к новому сезону.

"Победа в спарринге с Мариуполем важна для нас. Это последняя контрольная игра перед началом чемпионата. Все пытались приложить как можно больше усилий, но было это не так просто. Теперь выходим на подготовку к официальным матчам.

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Все довольны положением в команде. Новички учатся, вливаются в состав. Остальные игроки набирают форму. Будем стараться поддерживать уровень прошлого сезона.

Естественно, новички со всеми общаются. Тот факт, что практически все русскоязычные, помогает улучшить взаимоотношения. Стараемся всем помочь влиться в коллектив", – цитирует Лунева пресс-служба Зори.

Напомним, луганчане уже 22 августа сыграют первый матч УПЛ на выезде против Десны. К слову, "мужики" подписали Дениса Фаворова, Максима Гречкина, Дениса Янакова и других.

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Теги
Заря Заря Максим Максим Лунев Максим Максим Гречкин Денис Денис Фаворов
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