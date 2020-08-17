Лунев рассказал об особенностях адаптации новичков Зари

"Победа в спарринге с Мариуполем важна для нас. Это последняя контрольная игра перед началом чемпионата. Все пытались приложить как можно больше усилий, но было это не так просто. Теперь выходим на подготовку к официальным матчам.

Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор контрольного матча

Все довольны положением в команде. Новички учатся, вливаются в состав. Остальные игроки набирают форму. Будем стараться поддерживать уровень прошлого сезона.

Естественно, новички со всеми общаются. Тот факт, что практически все русскоязычные, помогает улучшить взаимоотношения. Стараемся всем помочь влиться в коллектив", – цитирует Лунева пресс-служба Зори.

Напомним, луганчане уже 22 августа сыграют первый матч УПЛ на выезде против Десны. К слову, "мужики" подписали Дениса Фаворова, Максима Гречкина, Дениса Янакова и других.

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