Прошлым летом Лукман Адемола заявлял о желании уйти из клуба, но Аталанта его так и не отпустила, несмотря на предметный интерес со стороны Интера и Баварии. Камерунец взбунтовался, забрал все свои вещи с базы клуба и уехал домой, отказываясь тренироваться с командой.

Теперь же Лукман вернулся к тренировкам, информирует Gazzetta dello Sport. Футболист поговорил с главным тренером Аталанты Иваном Юричем и объяснил ситуацию партнерам, заявив, что готов вернуться на поле и настроен помогать команде.

Сообщается, что Лукман может сыграть за Аталанту в ближайшем матче против Торино. Матч 4-го тура Серии А состоится 21 сентября.

