Нападающий Аталанты Адемола Лукман покинул Италию и отправился в дополнительный отпуск, сообщает Football Italia. Руководство Аталанты подготовило требование о выплате игроком крупного штрафа. Его поведение считается абсолютно неприемлемым, независимо от его причин и того, что произойдет в ближайшие дни.

"Полный разрыв отношений": Лукман уволил шкаф на базе Аталанты

Ранее форвард, желающий перейти в Интер, второй день подряд не появился на базе клуба и не принял участие в занятиях. Сообщалось, что после того, как второе предложение Интера по Лукману в размере 45 млн с бонусами было отклонено, миланцы готовы снова увеличить сумму, приблизившись к запрашиваемым 50 млн евро.

