Аталанта отклонила предложение Интера по нападающему Адемоле Лукману, информирует Фабрицио Романо. Клуб Ивана Юрича сообщил вице-чемпиону Италии о том, что принял решение отказаться от трансфера 27-летнего нигерийца за 42 миллиона евро + 3 миллиона бонусами.

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Как информирует GdS, Лукман удалил из своего аккаунта в Instagram фотографии в футболке Аталанты. Он также удалил из профиля пометку "игрок Аталанты" и отписался от профиля бергамского клуба. Это было очень четким посланием клуба.

Ранее была информация, что бергамаски хотят получить минимум 50 миллионов за Адемолу. В свою очередь, Интер может переключиться на форварда Челси Кристофера Нкунку.

Этот протест против Аталанты стал для Лукмана вторым – прошлым летом он требовал от боссов клуба продать его в ПСЖ. В сезоне 2024/25 Лукман забил 20 голов и отдал 7 ассистов в 40 матчах на клубном уровне.

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