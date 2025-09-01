Адемола Лукман стал интересен мюнхенской Баварии. Как сообщает The Athletic, чемпионы Германии рассматривают возможность аренды с правом выкупа.

27-летний нигериец по-прежнему полон решимости покинуть Аталанту. Он забрал все свои вещи из шкафа на клубной базе и отказался от тренировок и игр с командой. Сообщалось, что нигериец взял отпуск – он бунтует после отказа Аталанты продать его в Интер.

В прошлом сезоне Лукман забил 20 голов и отдал семь голевых передач в 40 матчах.

