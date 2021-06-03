Испанец поставил подпись под новым соглашением со "сливочными", сообщает официальный сайт клуба.

Анчелотти планирует вмешаться в переговоры Реала и Рамоса

Реал договорился о 3-летнем контракте с Лукасом Васкесом. Воспитанник мадридцев стабильно входит в основну обойму исполнителей после возвращения из аренды в Эспаньоле перед сезоном 2015/16. Боссы "сливочных" пролонгировали универсала, несмотря на тяжелую травму крестообразных связок колена.

В минувшем сезоне Лукас Васкес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти