Лукас Васкес подписал новый контракт с Реалом
Руководство мадридского Реала уговорило универсала Лукаса Васкеса продолжить свои выступления в составе королевского клуба.
Испанец поставил подпись под новым соглашением со "сливочными", сообщает официальный сайт клуба.
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Реал договорился о 3-летнем контракте с Лукасом Васкесом. Воспитанник мадридцев стабильно входит в основну обойму исполнителей после возвращения из аренды в Эспаньоле перед сезоном 2015/16. Боссы "сливочных" пролонгировали универсала, несмотря на тяжелую травму крестообразных связок колена.
В минувшем сезоне Лукас Васкес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.
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