29-летний вингер не перейдет в мадридский Атлетико, сообщает AS.

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"Матрасники" на протяжении сезона имеют проблемы с правым флангом и прозондировали почву относительно возможного подписания Лукаса Васкеса. Универсальный исполнитель летом станет свободным агентом, поэтому мог достаться соседям "сливочных" бесплатно. Однако, сам испанец сразу дал понять, что не усилит состав принципиального соперника после почти 15 лет в структуре Реала.

Лукас Васкес, скорее всего, примет обновленные условия нового контракта со "сливочными". Менеджмент мадридцев предложил универсалу 3-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год. Первое предложение предусматривало оклад в размере 3,5 млн. Если переговоры с Реалом сорвутся, то Лукас Васкес перейдет в Милан. "Россонери" предложили лучшие финансовые условия, но вероятное подписание нового соглашения Серхио Рамосом (другом вингера) почти гарантирует Реалу сохранения испанца.

В нынешнем сезоне Лукас Васкес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он не будет играть до конца кампании 2020/21 из-за травмы крестообразных связок колена и пропустит Евро-2020.

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