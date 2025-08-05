Спортивный директор Эспаньола прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восполнить недостающие элементы и полностью укомплектовать состав. Последним приобретением стал английский вингер Тирхис Долан, но на эту позицию все еще нужен другой игрок. Фран Гарагарса не хочет спешить с принятием решения и усилением конкуренции в линии полузащиты.

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Хофре Каррерас, Антониу Рока, Пере Милла и вышеупомянутый Тиррис Долан – вот крайние нападающие, которые есть у Маноло Гонсалеса, но он может добавить и старого знакомого. Как информирует El 1900, Эспаньол снова пытается вернуть в клуб Лукаса Васкеса.

Галисиец стал свободным агентом после окончания контракта с Реалом, и, несмотря на множество предложений как на национальном, так и на международном уровне, у него до сих пор нет окончательного решения о продолжении карьеры.

Васкес заинтересован в Эспаньоле, поскольку в сезоне 2014/15, выступая за "сине-белых", он был важным игроком для Серхио Гонсалеса. Он был очень счастлив в Барселоне, а его успешный год принес ему место в основном составе Реала.

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