"Да, я рад новости о том, что Шахтер проявил ко мне интерес, хотя это всего лишь слухи. Это говорит о том, что мою работу признают. Однако все, что мне известно об интересе Шахтера к моей персоне, я узнал из СМИ. Пока что со стороны "горняков" контактов со мной не было...

Тейлор покинет СК Днепр-1 – на бразильца претендует Шахтер, но есть российские конкуренты

Мой контракт со СК Днепр-1 рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения", – сказал 26-летний игрок в интервью Sport.ua.

Ранее сообщалось, что кроме Шахтера, Лукасом интересуются также российские клубы.

Напомним, в сезоне УПЛ 2020/21 Тейлор провел за "спортклубовцев" 22 матча, отметившись одним ассистом. СК Днепр-1 занял 7 место в УПЛ, набрав 26 очков. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 тысяч евро.

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