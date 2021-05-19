Контракт 26-летнего футболиста заканчивается 30 июня. Однако "горняки" уже начали переговоры с руководством СК Днепр-1 и хотят подписать бразильца в ближайшее время, сообщает SportBuzz.

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Ранее днепряне предлагали Лукасу новый контракт, однако игрок отказался, объяснив это тем, что ему нужно время на размышление.

Напомним, в сезоне УПЛ 2020/21 Тейлор провел за "спортклубовцев" 22 матча, отметившись одним ассистом. Днепр-1 занял 7 место в УПЛ, набрав 26 очков. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 тысяч евро.

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