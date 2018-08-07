Лукас Перес в шаге от перехода в Вест Хэм

Вест Хэм согласовал трансфер форварда Арсенала Лукаса Переса.

Лукас Перес вскоре должен стать игроком Вест Хэма. Об этом сообщают Sky Sports и журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Карлос Санчес может перейти в Вест Хэм

Таким образом, бывший футболист Карпат и Динамо станет 9 подписанием Мануэля Пеллегрини после назначения чилийца на должность главного тренера. Также футболист снова пересечется со своим экс-партнером Андреем Ярмоленко.

Перес перешел в Арсенал летом 2016 года и в 11 матчах АПЛ забил 1 гол. Ранее была информация, что испанец может получить больше игрового времени под руководством Унаи Эмери, поскольку тот хотел приобрести игрока, будучи тренером Пари Сен-Жермен.

Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро – среди лидеров Вест Хем Ярмоленка