Бывший нападающий Динамо Лукас Перес был близок к переходу в Барселону два года назад.

"Я думаю, что если ваше имя связывают с переходом в Барселону, это приятно для вас.

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Мой агент находился в Барселоне, в разговорах с каталонцами был большой прогресс, но не все сработало. Тогда мне звонили из нескольких команд, однако проблема в том, что случилась пандемия. Я в футболе уже много лет и со мной разное случалось", – цитирует Переса Marca.

Украинским болельщикам 33-летний аргентинец известен своими выступлениями в Карпатах и Динамо. В настоящее время Лукас выступает за испанский Эльче.

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