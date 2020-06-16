Лукас Моура спит со своим трофейным мячом из полуфинала Лиги чемпионов – хавбек Тоттенхэма поделился забавным видео

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура не забывает о своем главном хет-трике в карьере.

Сеть подрывает вирусное видео с участием звезды Тоттенхэма Лукаса Моуры, где игрок демонстрирует свою "дружбу" с футбольным мячом.

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В видеоролике 27-летний бразилец вместе с "круглым" не расстается ни на минуту, они вместе спят, ужинают и даже играют в карты.

В прошлом году в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Аякса (2:3) Лукасу удалось за тайм отличиться хет-триком, который чудом вывел лондонцев в финал турнира, где они уступили Ливерпулю (0:2).

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