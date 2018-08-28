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Лукас Моура: Если Тоттенхэм так играть дальше, сможет выиграть АПЛ

10:11 5 Читати українською
Лукас Моура: Если Тоттенхэм так играть дальше, сможет выиграть АПЛ
Лукас Моура / ФК Тоттенхэм

Полузащитник Тоттенхэма и автор дубля в ворота Манчестер Юнайтед Лукас Моура прокомментировал разгром "красных дьяволов" (3:0).

"Если будем играть так в каждом матче, хотя знаю, что это трудно, то мы сможем выиграть титул. Вот почему я перешел в Тоттенхэм. Я пришел сюда за успехом, потому что верю в этот проект, в этот клуб и в наших игроков", – цитирует Моуру BBC Sport.

Моуринью: 3:0 – это счет, но также у – это количество титулов АПЛ, которые я выиграл

Напомним, Тоттенхэм на выезде разбил Манчестер Юнайтед со счетом 3:0 и нанес Жозе Моуринью самое крупное домашнее поражение в его тренерской карьере. Тоттенхэм после 3 туров АПЛ идет без потерь, тогда как "красные дьяволы" имеют лишь 3 очка.

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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 3
Тоттенхэм
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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Лукас Моура Лукас Моура
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