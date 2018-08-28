Лукас Моура: Если Тоттенхэм так играть дальше, сможет выиграть АПЛ

Полузащитник Тоттенхэма и автор дубля в ворота Манчестер Юнайтед Лукас Моура прокомментировал разгром "красных дьяволов" (3:0).

"Если будем играть так в каждом матче, хотя знаю, что это трудно, то мы сможем выиграть титул. Вот почему я перешел в Тоттенхэм. Я пришел сюда за успехом, потому что верю в этот проект, в этот клуб и в наших игроков", – цитирует Моуру BBC Sport.

Моуринью: 3:0 – это счет, но также у – это количество титулов АПЛ, которые я выиграл

Напомним, Тоттенхэм на выезде разбил Манчестер Юнайтед со счетом 3:0 и нанес Жозе Моуринью самое крупное домашнее поражение в его тренерской карьере. Тоттенхэм после 3 туров АПЛ идет без потерь, тогда как "красные дьяволы" имеют лишь 3 очка.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча